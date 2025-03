Von Thomas Hahn, Seoul

Kenichi T. soll ganz ruhig gewesen sein, nachdem er Airi Sato erstochen hatte. So berichten es die Zeugen, die am Dienstagvormittag in Tokio nahe dem Bahnhof Takadanobaba erst Schreie hörten und dann die junge Frau auf dem Asphalt liegen sahen. Kenichi T. soll dagestanden und auf sie herabgeschaut haben. Als die Polizei ihn verhaftete, lag das blutbefleckte Messer zu seinen Füßen. Später teilte die Polizei mit, der 42-Jährige habe die Tat damit erklärt, dass Airi Sato, 22, ihm 2,5 Millionen Yen schuldete, über 15 500 Euro. Sie hatte wie so oft einen Live-Stream laufen, deshalb wusste er, wo in Tokio sie war. Und deshalb mussten wohl auch ihre Online-Zuschauer tatenlos miterleben, wie Kenichi T. Airi Sato mit seinem Messer angriff.