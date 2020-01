Eulen in einem Café in Tokio-Ikebukuro.

Alphonse sitzt gerne am Fenster. Das hat Shuhei Sekine vom Eulencafé in Tokio-Ikebukuro vorhin schon gesagt, und tatsächlich zerrt der Kap-Uhu Alphonse jetzt mit Kraft an seiner Leine. Shuhei Sekine löst die Leine, und sofort tapst Alphonse los, in den kleinen Gang zwischen Aufzug und Café-Eingang. Macht mit ausgebreiteten Flügeln einen Satz auf das Fensterbrett, dann auf den Spielzeugautomaten, der in der Ecke steht, und schaut versonnen durch die Scheibe in den Tokioter Alltag hinein.