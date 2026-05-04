Japan ist eine komplexe, manchmal umständliche, aber auch dynamische Gesellschaft, die fortlaufend modernisiert wird, zum Beispiel in der Sprache. So gibt es jetzt ein neues Wort: „Kokushobi“. Es lässt sich mit „brutal heiß“ übersetzen und soll in Zukunft in den Nachrichten verwendet werden, wenn draußen mehr als 40 Grad herrschen, wie die japanische Wetterbehörde im April bekannt gegeben hat. Der neue Begriff wurde nach einer Online-Umfrage mit mehr als 470 000 Teilnehmern und unter Einbeziehung von Experten festgelegt, wie die Japan Times berichtet . Der Hintergrund, man ahnt es: Auch Japan leidet unter der Erderhitzung.

Nach Angaben der Wetterbehörde gab es seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1872 insgesamt 108 Tage mit einer Höchsttemperatur von mindestens 40 Grad Celsius. Davon wurden aber allein 41 zwischen 2023 und 2025 verzeichnet. Im vergangenen Jahr erlebte das Land den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. Hinzu kommt die japanische Bauweise, die Hauswände sind manchmal tatsächlich nur papierdünn. Klimaanlagen sind weitverbreitet, aber energieintensiv. In der aktuellen geopolitischen Lage auch keine gute Lösung. Das ressourcenarme Japan ist besonders stark betroffen von steigenden Ölpreisen und den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges der USA gegen Iran.

Die Beamten in Tokio sollen im Sommer kurzärmelig und in Shorts zum Dienst erscheinen

Ein Großteil der japanischen Ölimporte muss durch die Straße von Hormus transportiert werden. Die strategischen Ölreserven wurden bereits angezapft. Eine Rohölknappheit könnte die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt zu Einschnitten bei Benzin- und Stromverbrauch zwingen, wie während der Ölkrisen der 1970er-Jahre. Daher hat die Stadtverwaltung von Tokio nur wenige Tage nach der Verkündung von Kokushobi ihre Beamten dazu aufgefordert, ihre Anzüge in diesem Sommer gegen kurzärmelige Hemden und Shorts einzutauschen, um der drückenden Hitze entgegenzuwirken, die von Juni an erwartet wird. Tokio folgt damit der japanischen Energiesparinitiative „Cool Biz“, die bereits 2005 vom Umweltministerium ins Leben gerufen worden war. Unter diesem Begriff wurden Staatsangestellte aufgefordert, auf Krawatten und Jacketts zu verzichten und stattdessen die Klimaanlagen in den Büros abgeschaltet zu lassen – wenn sie nicht ohnehin von zu Hause aus arbeiten können.

Mit kurzen Hosen allerdings wird eine neue Stufe von Relaxtheit erreicht, oder „Rirakkusu“, wie man in Japan sagt. Denn es werden nicht nur neue Wörter geschaffen, um mit dem Weltenlauf mitzuhalten, noch lieber werden bereits geläufige Begriffe japanisiert. So wird aus dem Smartphone ein Sumaho, aus dem Personal Computer ein Pasokon, und zu McDonald’s wird gerne Makudo gesagt. Auch aus dem Deutschen schaffen es Worte nach Japan. Besonders kurios: Arubaito, das dem deutschen Wort Arbeit entlehnt ist. Es bedeutet allerdings nicht harte Arbeit im japanischen Sinn, also von in der Früh bis zum Umfallen. Mit Arubaito wird ein Teilzeitjob bezeichnet, was Bundeskanzler Merz nicht wundern wird, der bereits im vergangenen Jahr gefordert hat, die Deutschen müssten „wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten“. Vielleicht aber nicht bei 40 Grad oder mehr, wenn es also wieder Kokushobi wird.