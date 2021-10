Eine Prinzessin will glücklich sein

Lange musste Prinzessin Mako auf die Hochzeit mit ihrem bürgerlichen Freund warten, so groß war der Widerstand in Japan. Jetzt entschuldigt sie sich für "alle Unannehmlichkeiten". Über ein Land, in dem es wichtiger scheint, Erwartungen zu erfüllen - als Träume.