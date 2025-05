Der Fall eines gestohlenen Maskottchens am baltischen Stand auf der Weltausstellung in Osaka ist immer noch nicht gelöst. Aurelijus Zykas, Litauens Botschafter in Japan, hatte den Raub am 16. Mai auf der Plattform X bekannt gemacht. Er veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera. Sie zeigen zwei Personen. Beide betrachten die Puppe des Expo-Maskottchens Myaku-Myaku, die auf dem Empfangstresen neben dem pilzförmigen Baltikum-Maskottchen Barabi-chan steht. Sie schauen sich verstohlen um. Dann greift die eine zu und lässt Myaku-Myaku in ihrer Tasche verschwinden.