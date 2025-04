Der traurige Höhepunkt in der japanischen Damenbinden-Debatte war diese Woche die Pressekonferenz der Politikerin Ayaka Yoshida. Die 27-Jährige, die für die Kommunistische Partei im Parlament der Präfektur Mie sitzt, beklagte in dieser, dass sie mehr als 8000 E-Mails mit Morddrohungen erhalten habe. Grund: Im Instantnachrichtendienst X hatte sie berichtet, dass sie in der Präfektur-Hauptstadt Tsu überraschend ihre Periode bekommen habe und diese nicht versorgen konnte, weil sie keine Binden dabeihatte. In der Rathaus-Toilette gab es auch keine. Deshalb beendete sie ihre Nachricht mit der Hoffnung, dass „Damenbinden zur Verfügung gestellt werden können wie Toilettenpapier“.