Von Thomas Hahn, Tokio

Keiko Kawano ist nicht nur eine Trainerin, die Menschen in Japan das Lächeln beibringt. Sie ist selbst eine Lächlerin. Sie lächelt mit Überzeugung und Ausdauer. Beim Willkommensgruß, beim Unterricht, beim Interview. Sie kann das. Gesichtsmuskeltraining war ihre Routine während der 23 Jahre, in denen sie als Sprecherin in Funk und Fernsehen arbeitete. Heute ist Keiko Kawano 50, ihr Gesicht ist immer noch fit, wenn man das so sagen kann. Es bereitet ihr keine Mühe, die Mundwinkel oben zu halten. Nur wenn ihre heute 18-jährige Tochter bei den Hausaufgaben nachlässig war, sei das manchmal anders gewesen, gibt Keiko Kawano zu. Aber selbst dann konnte sie der Wut zuvorkommen. "Ich habe einen Spiegel in der Küche", sagt sie, "in den habe ich geschaut, versucht, zu lächeln, und mich beruhigt."