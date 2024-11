Kaum ein Mysterium beschäftigt Familien so sehr, wie die Socken fressende Waschmaschine. Man steckt seine Lieblingsstrümpfe als Paar hinein und bekommt nach dem Waschgang lediglich eine Single-Socke zurück. Frust, Unfrieden und falsche Verdächtigungen innerhalb des Haushalts sind die Folge. Dabei ist die Socke in den meisten Fällen tatsächlich von der Waschmaschine verschlungen worden, berichtet auch die Verbraucherzentrale . Schuld ist der Gummiring zwischen Trommel und Tür.

Ein weiterer Ort, an dem regelmäßig Kleidung verschwindet, ist der Kindergarten. Während die Vierjährigen ganz genau wissen, dass das Feuerwehrauto mit dem Kratzer der übernächsten Sitznachbarin gehört, lässt die Aufmerksamkeitsschwelle bei eigenem Schal und Mütze unglücklicherweise nach. In einem Kindergarten in Koga im Südwesten Japans sind seit Anfang November gleich mehr als ein Dutzend Hausschuhe verschwunden, berichtet jetzt die regionale Rundfunkanstalt RKB Mainichi Broadcasting News. Kita-Mitarbeitern und Eltern war schnell klar, dass hier nicht Yui und Haruto einander beklaut haben. Auch wurde ausgeschlossen, dass das Schuhwerk von den Kleinen benutzt wurde, um im Sinne einer muslimischen Tradition Unmut über schlechte Verpflegung kundzutun. Über Kinder, die mit Schuhen werfen, hat sich dort jedenfalls niemand beschwert.

Die Leitung des Kindergartens sah sich also gezwungen, die Polizei einzuschalten. Warum, vor diesem Rätsel standen die erfahrenen Ermittler, ließ der Dieb nur einzelne Schuhe mitgehen, aber keine Paare? Sie installierten gleich mehrere Überwachungskameras. Und so konnte der Dieb schließlich enttarnt werden: Die Aufnahmen zeigen ein Wiesel, das sich innerhalb von Sekunden einen Schuh aus dem Regal schnappt und damit davoneilt.

Als kleiner Trost bleibt den Eltern jetzt nur, dass die Hausschuhe irgendwie doch noch ihre Bestimmung gefunden haben: kalte Kinderfüße wärmen. Denn das Wiesel, so vermutet es der Säugetierforscher Hiroshi Sasaki im Interview mit RKB, habe mit den kuscheligen Pantoffeln wohl das Winternest für seinen Nachwuchs ausgepolstert.

Weitere Folgen der Kolumne „Bester Dinge“ lesen Sie hier.