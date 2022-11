Von Veronika Wulf

Wer ohne Reservierung zum Essen in ein Sternerestaurant marschiert, ist entweder sehr einflussreich oder sehr realitätsfern. Sternerestaurants sind häufig Monate im Voraus ausgebucht. Wer sein Leibgericht schneller haben möchte, sollte wohl lieber online bestellen. Aber bitte keine Kartoffelkroketten bei Asahiya, denn dort dauert es so lange, dass jede Trabi-Lieferung dagegen einem Express-Versand gleichgekommen wäre: nämlich 30 Jahre.

Die mit Kobe-Rindfleisch gefüllten Tiefkühlkroketten, berichtet CNN, waren eigentlich ein Lockangebot der japanischen Metzgerei: Für umgerechnet rund 1,90 Euro pro Stück sollten die Onlinekunden Anfang der Nullerjahre auf den Geschmack des Kobe-Rindfleischs kommen, das in Reinform deutlich teurer angeboten wurde. Sie kamen aber vor allem auf den Geschmack der Kroketten und orderten wie wild. Dumm nur für den Metzger, dass allein das Rindfleisch für eine Krokette 2,80 kostete. Der Besitzer aber glaubte an sein Marketingkonzept, also legte er eine Warteliste an und die Krokette wurde zum wohl slowsten Slow Food Japans. Inzwischen kosten sowohl Fleisch als auch Kroketten mehr, rentabel sind sie immer noch nicht, dafür die Metzgerei berühmt. Und, so der Besitzer, einige Kunden orderten tatsächlich auch das teure Fleisch.

Beliebter bleiben aber die Kroketten. Wer sie jetzt bestellt, kann in der Zwischenzeit mehrere Kinder in die Welt setzen und ausziehen sehen, kann Jura und Medizin studieren, kann sehr kriminelle Dinge tun und schon wieder aus dem Gefängnis draußen sein. Und dann kommt ein Päckchen, man löst die Verpackung, schiebt die Kroketten in den Ofen und verzehrt 30 Jahre Vorfreude. Sofern man bis dahin noch lebt und nicht zum Vegetarier geworden ist.

