Ginge es nach den Wünschen der Untertanen, würde der nächste Kaiser von Japan wohl eine Kaiserin werden. Im Dezember veröffentlichte die Tokioter Zeitung Yomiuri eine Umfrage mit dem Ergebnis, dass 69 Prozent der Befragten eine Frau als Monarchin befürworten würden – und außerdem, „dass sich 68 Prozent Sorgen um die Thronfolge machen“. Der Tennō ist eine wichtige Figur in Japan, ein Symbol der Einheit des Landes, nicht nur Herrscher, sondern auch Oberhaupt des Shinto, mit dem 90 Prozent der Bevölkerung sympathisieren.
JapanDie verhinderte Kaiserin
Japans Monarchie hat ein Nachfolgeproblem. Dabei gäbe eine geeignete Kandidatin, die überaus beliebte Prinzessin Aiko. Doch sie hat ein Problem: Sie ist eine Frau.
Von David Pfeifer, Tokio
