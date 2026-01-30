Zum Hauptinhalt springen

JapanDie verhinderte Kaiserin

Lesezeit: 5 Min.

Prinzessin Aiko, 24, ist das einzige Kind von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako. Doch in Japan dürfen laut Gesetz nur Männer den Thron besteigen.
Prinzessin Aiko, 24, ist das einzige Kind von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako. Doch in Japan dürfen laut Gesetz nur Männer den Thron besteigen. (Foto: Picture Alliance/dpa/Kyodo)

Japans Monarchie hat ein Nachfolgeproblem. Dabei gäbe eine geeignete Kandidatin, die überaus beliebte Prinzessin Aiko. Doch sie hat ein Problem: Sie ist eine Frau.

Von David Pfeifer, Tokio

Ginge es nach den Wünschen der Untertanen, würde der nächste Kaiser von Japan wohl eine Kaiserin werden. Im Dezember veröffentlichte die Tokioter Zeitung Yomiuri eine Umfrage mit dem Ergebnis, dass 69 Prozent der Befragten eine Frau als Monarchin befürworten würden – und außerdem, „dass sich 68 Prozent Sorgen um die Thronfolge machen“. Der Tennō ist eine wichtige Figur in Japan, ein Symbol der Einheit des Landes, nicht nur Herrscher, sondern auch Oberhaupt des Shinto, mit dem 90 Prozent der Bevölkerung sympathisieren.

Zur SZ-Startseite

Überalterung
:Japans Kampf um Kinder

Mehr Kindergeld, kostenlose Kitas, finanzielle Unterstützung bei der Geburt. Die japanische Regierung bemüht sich, das Volk zum Kinderkriegen zu ermutigen. Doch was, wenn in der kalten Wettbewerbsgesellschaft einfach kein Platz für Kinderlachen ist?

SZ PlusVon Thomas Hahn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite