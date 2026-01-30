Ginge es nach den Wünschen der Untertanen, würde der nächste Kaiser von Japan wohl eine Kaiserin werden. Im Dezember veröffentlichte die Tokioter Zeitung Yomiuri eine Umfrage mit dem Ergebnis, dass 69 Prozent der Befragten eine Frau als Monarchin befürworten würden – und außerdem, „dass sich 68 Prozent Sorgen um die Thronfolge machen“. Der Tennō ist eine wichtige Figur in Japan, ein Symbol der Einheit des Landes, nicht nur Herrscher, sondern auch Oberhaupt des Shinto, mit dem 90 Prozent der Bevölkerung sympathisieren.