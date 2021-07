Von Thomas Hahn, Tokio

Wenn es nach der japanischen Verfassung gegangen wäre, hätte Akihito bis an sein Lebensende Kaiser von Japan bleiben müssen. Mit allen zeremoniellen Pflichten, die er als Symbolfigur des Staates und höchster Priester der Religion Shintō zu erfüllen hatte. Das fand Akihito nicht ideal. Deshalb hielt er im August 2016, mit 82 Jahren, eine Fernsehansprache, in der er der Nation vorsichtig erklärte, dass es auch Kaisern erlaubt sein sollte, in den Ruhestand zu gehen. Es folgte eine Gesetzesänderung. Akihito durfte 2019 abdanken und seinem Sohn Naruhito den Chrysanthementhron überlassen.

Jetzt ist Akihito 87 und wie viele Rentner sehr beschäftigt. Und zwar mit Fischen. Fische faszinierten ihn schon, als er noch ein kleiner Prinz war. Später studierte er Ichthyologie und nahm sich eine Fischart vor, über die noch wenig bekannt war: die Grundeln. Als Akihito 1989 Kaiser wurde, war er längst ein international angesehener Grundelforscher. Nach ihm wurde sogar eine Grundelart benannt. Exyrias akihito.

Detailansicht öffnen So sieht die Grundel aus, die nach dem emeritierten japanischen Kaiser benannt ist. (Foto: Rickard Zerpe/Creative Commons)

Kaiserleben und Wissenschaft passen nicht immer zusammen. Als emeritierter Tennō hat Akihito nun wieder mehr Zeit. Mit Gattin Michiko wohnt er derzeit in der kaiserlichen Residenz in Takanawa. Zweimal pro Woche geht er ins Biologielabor im Kaiserpalast. Und im Mai meldete er in einer englischen Fischkunde-Zeitschrift einen Coup: zwei neue Grundelarten, Callogobius albipunctatus und Callogobius dorsomaculatus, entdeckt zwischen 2001 und 2008 beim Fischen in Okinawa, akribisch erforscht von 2017 an. Es ist klar, was Akihito bis zum Lebensende bleiben will: Grundelforscher, was sonst.

Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.