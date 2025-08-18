Zum Hauptinhalt springen

JapanDer Geisterdetektiv, der noch nie einen Geist gefunden hat

Lesezeit: 5 Min.

Kazutoshi Kodama bei der Arbeit. Mit diversen Gerätschaften untersucht er, ob eventuell vorhandene unerklärliche Geräusche vielleicht doch erklärlich sind.
Kazutoshi Kodama überprüft, ob in japanischen Häusern die Geister von Ermordeten herumspuken. Begegnet ist er noch keinem – und genau deshalb vertrauen ihm die Kunden. Über einen Mann mit einem gespenstisch guten Geschäftsmodell.

Von Thomas Hahn, Tokio

Kazutoshi Kodama legt Wert darauf, dass er kein Geisterjäger ist. Das Verfolgen und Erlegen übersinnlicher Gestalten ist für ihn nicht mehr als eine amerikanische Kinofantasie. Mit der Wirklichkeit seines Berufs als Geisterdetektiv hat das wenig zu tun. Er ist in Japan der Erste, der dieser Tätigkeit nachgeht. Dass viele Leute falsche Vorstellungen davon haben, ist deshalb ganz natürlich, und Kodama, 46, hat Geduld genug, um alles zu erklären.

