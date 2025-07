Witzbolde könnten jetzt sagen, dass der Amtssitz des Premierministers in Tokio demnächst eine neue Ausstrahlung bekommt. Immerhin will die japanische Regierung laut ihrem Umweltministerium in diesem Juli die Idee umsetzen, sehr schwach radioaktive Erde aus Fukushima in der Gartenanlage des Anwesens zu verwenden. Aber erstens ist der Scherz etwas fad. Zweitens will die Regierung mit dem Vorhaben ja genau das Gegenteil beweisen: dass besagte Erde die Strahlung am Einsatzort eben nicht verändert, wenn man mit ihr richtig umgeht.