Wandschirme kommen und gehen, selten erregen sie Aufsehen. Aber der Wandschirm von Fujikawaguchiko in Japan, der nun wohl nicht mehr aufgestellt wird, war von Anfang an anders. Er bewegte die Medien im In- und Ausland schon, als er noch eine bloße Idee in den Köpfen der Rathausverwaltung war. Denn die Aufgabe war groß, die der Bürgermeister Hideyuki Watanabe und seine Leute ihm zudachten. Der Wandschirm sollte die Sicht auf den 3776 Meter hohen Nationalberg Fuji verstellen, dessen majestätischer Kegel südlich von Fujikawaguchiko aufragt. Grund: Auf dem Gehweg vor der Zahnklinik Ibishi versammelten sich immer wieder zu viele Touristen, um den Fuji zu fotografieren, weil der von dort aussieht, als sitze er direkt auf dem Flachdach eines Convenience Stores.