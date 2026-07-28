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OstasienMindestens ein Todesopfer nach Erdbeben in Japan

Lesezeit: 2 Min.

In der Stadt Kumamoto ist die Mauer eines Geschäftes zusammengefallen.
In der Stadt Kumamoto ist die Mauer eines Geschäftes zusammengefallen. STR/AFP
  • Bei einem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen und 50 weitere wurden verletzt.
  • In einem Einkaufszentrum in Kumamoto kam es zu einer Explosion, 20 bis 30 Mitarbeiter werden noch vermisst.
  • Rund ein Dutzend Häuser stürzten ein, 48 000 Haushalte waren ohne Strom, Atomkraftwerke blieben unbeschädigt.
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Dutzende Menschen werden verletzt, in vielen Haushalten fällt der Strom aus. In einem Einkaufszentrum soll es durch das Beben eine Explosion gegeben haben, Rettungskräfte suchen nach Vermissten.

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Bei dem schweren Erdbeben im Südwesten Japans ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo berichtet, starb das Opfer beim Zusammenbruch eines Hauses in der am schwersten betroffenen Präfektur Kumamoto auf der südwestlichen Hauptinsel Kyushu.

Insgesamt wurden durch das Beben der Stärke 7,1 mindestens 50 Menschen verletzt, wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete. Die Regierung schickte Soldaten zur Verstärkung der Rettungskräfte in die Region. Eine vorübergehende Warnung vor einem ein Meter hohen Tsunami wurde wieder aufgehoben. Bis in den späten Abend (Ortszeit) kam es zu mehreren Nachbeben. Die nationale Wetterbehörde warnte auch für die kommenden Tage vor möglichen weiteren starken Erschütterungen in der Region.

Kumamoto war bereits vor zehn Jahren von einem ebenfalls schweren Erdbeben der Stärke 7,3 heimgesucht worden. Dutzende Menschen waren dabei damals direkt ums Leben gekommen. Zehntausende weitere mussten zeitweise in Notunterkünften untergebracht werden.

Beschädigte Häuser und wohl eine Explosion in einem Einkaufszentrum

Zudem gab es schwere Schäden an Gebäuden, darunter an der berühmten Burg von Kumamoto. Laut der Nachrichtenagentur Kyodo wurde infolge des erneuten Bebens ein Teil der Steinmauer der Burg beschädigt, wie auf Aufnahmen zu sehen war. Nach vorläufigen Angaben der Präfekturpolizei stürzten rund ein Dutzend Häuser ein.

Das aus einem Hubschrauber aufgenommene Bild zeigt das teilweise zerstörte Gebäude der Aeon Mall in Kashima in der Präfektur Kumamoto.
Das aus einem Hubschrauber aufgenommene Bild zeigt das teilweise zerstörte Gebäude der Aeon Mall in Kashima in der Präfektur Kumamoto. Kyodo/dpa

In einem großen Einkaufszentrum in Kumamoto kam es NHK zufolge zudem zu einer Explosion. Auf Luftaufnahmen des Senders waren enorme Schäden an dem Gebäude zu sehen. Derweil suchten Einsatzkräfte weiter nach Vermissten. Den Berichten nach gab es am späten Abend weiter keinen Kontakt zu 20 bis 30 Mitarbeitern. Die Polizei und Feuerwehr prüften daher eilig, ob noch Personen in dem Gebäude eingeschlossen sind. Die Explosion habe sich aus zunächst unbekanntem Grund ereignet, nachdem Mitarbeiter und Kunden nach dem Erdbeben aus dem Einkaufszentrum in der Stadt Kashima in Sicherheit gebracht worden seien, hieß es.

Japan liegt in einer tektonisch aktiven Region

In rund 48 000 Haushalten fiel der Strom aus. Es gebe aber keine Unregelmäßigkeiten an Atomkraftwerken durch die starke Erschütterung, berichteten japanische Medien unter Berufung auf die Betreiber. Das Bebenzentrum lag in der Region Kumamoto in einer Tiefe von zehn Kilometern. Auch andere Gebiete wurden erschüttert.

Japan und seine Bewohner haben immer wieder mit den Folgen von Erdbeben zu kämpfen. Der Inselbogen liegt in einer tektonisch äußerst aktiven Region. In den Tiefen der unmittelbaren Umgebung treffen gleich mehrere Erdplatten aufeinander. Sie schieben sich unter- und übereinander, jedes Jahr gibt es deshalb Tausende Beben. Die meisten sind so harmlos, dass man sie gar nicht spürt. Aber manchmal ruckeln die Erdplatten auch so kräftig, dass die Beben an der Oberfläche katastrophale Folgen haben können.

© SZ/dpa/Reuters/saul/jael - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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