SZ Plus Überwachung : „Ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass Südkorea so sicher ist“

In Südkorea findet mittlerweile fast das ganze Leben vor laufenden CCTV-Kameras statt, selbst in Operationssälen sind sie vorgeschrieben. An der Dauerbeobachtung stört sich kaum jemand. Im Gegenteil.