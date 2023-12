Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt bietet pünktliche Züge und saubere Toiletten. Doch wer ernste Probleme hat, muss sich selbst helfen, das gilt auch für Eltern in Not. Ein Arzt nimmt anonym Babys auf - allen Widerständen zum Trotz.

Von Thomas Hahn, Kumamoto

Die blöden Kommentare werden weniger, das ist die gute Nachricht. Aber Koichi Miyatsu stellt immer noch fest, dass es bei vielen Menschen in Japan nicht gut ankommt, wenn man wie er aus der Babyklappe in Kumamoto kommt. Der einzigen Babyklappe im ganzen Inselstaat. "In Japan herrscht noch die Meinung vor, dass ein Kind von den leiblichen Eltern großgezogen werden muss", sagt Koichi Miyatsu, deshalb gebe es erst allmählich mehr Verständnis für diesen Ort, an dem Eltern in Not ihr Kleinkind anonym abgeben können.