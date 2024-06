Unwetter:Jahrhunderthochwasser im Süden Deutschlands

In sieben Landkreisen Bayerns galt am Wochenende angesichts des seit Freitag anhaltenden Dauerregens und der Überflutungsgefahr der Katastrophenfall. An manchen Pegeln im westlichen Bayern wurde die höchste Hochwasserwarnstufe vier erreicht, an anderen wurde sie noch erwartet. In einigen Gebieten Bayerns und Baden-Württembergs überschwemmten Flüsse Straßen, Keller und Wiesen. Im Landkreis Augsburg hielten die Behörden die Menschen am Samstagabend an, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen. Berichte über größere Sachschäden lagen nicht vor.