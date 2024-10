Von Thomas Hahn, Tokio

Am Sonntag ist Unterhauswahl in Japan und für Iwao Hakamada ein guter Anlass, sich noch einmal klarzumachen, dass die Jahrzehnte seiner Gefangenschaft wirklich vorbei sind. Iwao Hakamada ist Japans berühmtester Ex-Sträfling. 47 Jahre und sieben Monate lang, von September 1968 bis März 2014, saß er im Gefängnis nach einem Schuldspruch mit Todesurteil wegen vierfachen Mordes, 34 Jahre davon war er in Einzelhaft. Frei kam er vor zehn Jahren zunächst unter Vorbehalt, nachdem seine Verteidigung alte Beweise mit neuen Methoden widerlegt und das Bezirksgericht in Shizuoka die Wiederaufnahme seines Falles erlaubt hatte.