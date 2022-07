Als Geschäftsfrau war Ivana Trump auch nach der Scheidung erfolgreich, vertrieb unter anderem Klamotten. Das Bild zeigt sie 2008 bei der Fashion Week in New York.

Von Kathrin Werner

Wer sich an das New York der 80er-Jahre erinnert, denkt an diese Frau und diese Frisur, an die hoch aufgetürmte, blondierte Föhnwelle der Ivana Trump. Ihr Ex-Mann, der Ex-Präsident der USA, trägt eine abgespeckte Version davon noch heute. Die beiden waren die Quintessenz der Stadt und der Zeit, des Glamours und des Größenwahns, des Fegefeuers der Eitelkeiten.