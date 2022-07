Als Geschäftsfrau war Ivana Trump auch nach der Scheidung erfolgreich, vertrieb unter anderem Klamotten. Das Bild zeigt sie 2008 bei der Fashion Week in New York.

Von Kathrin Werner

Wer sich an das New York der 80er Jahre erinnert, denkt an diese Frau und diese Frisur, an die hoch aufgetürmte, blondierte Föhnwelle der Ivana Trump. Ihr Ex-Mann, der Ex-Präsident der USA, trägt eine abgespeckte Version davon noch heute. Die beiden waren die Quintessenz der Stadt und der Zeit, des Glamours und des Größenwahns, des Fegefeuers der Eitelkeiten.

Nun ist Ivana Trump im Alter von 73 Jahren gestorben. "Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte", schrieb Donald Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social. Der US-Fernsehsender ABC zitierte aus der Erklärung ihrer Kinder: "Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau - eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin."

Woran sie starb, ist noch nicht bekannt. Die New Yorker Polizei habe am Donnerstag auf einen Notruf reagiert und die leblose Frau in ihrem Haus nahe dem Central Park entdeckt, berichtete der Sender Fox News unter Berufung auf einen Polizeisprecher. Sie sei in unmittelbarer Nähe einer Treppe gefunden worden. Die New York Times schrieb, die Polizei ermittle, ob Ivana Trump die Treppe heruntergestürzt sei. Es gebe keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen in das Haus und es handle sich möglicherweise um einen Unfall. Weitere Untersuchungen stehen aus.

Detailansicht öffnen Ivana Trump mit Donald und Tochter Ivanka 1998. Das Paar hat drei Kinder, die heute mit ihrem Vater das Trump-Imperium führen und zu großer politischer Macht kamen. (Foto: John Barrett/IMAGO/MediaPunch)

Es war Ivana Trump, die in den 80er Jahren dafür sorgte, dass der Immobilienkonzernerbe zum Lieblingsthema der New Yorker Regenbogenpresse wurde. Sie war es, die ihm mit ihrer Finesse und ihrer Freundlichkeit die Türen der New Yorker Society öffnete, die ihm den Spitznamen "The Donald" verlieh. Ohne sie wäre The Donald wohl nie zum Fernsehstar aufgestiegen, wohl nie über die New Yorker Klatschpresse hinaus bekannt geworden, wohl nie US-Präsident geworden. Sie selbst war mindestens so ehrgeizig wie er, in 50 Jahren würden die Trumps die neuen Rockefellers sein, prognostizierte sie in den 80ern, ihrer großen Zeit.

Ivana Trump arbeitete in Trumps Immobilienkonzern mit, galt als Strategin hinter Projekten wie dem Trump Tower in Manhattan, war über Jahre hinweg die Managerin des Plaza Hotels, leitete die Abteilung für Inneneinrichtung. Mit Donald hatte sie drei Kinder, die heute mit ihrem Vater das Trump-Imperium führen und zu großer politischer Macht kamen: Donald Jr., Ivanka und Eric.

"Nehmen Sie es nicht zu schwer, nehmen Sie sich alles!"

Geboren wurde Ivana Marie Zelníčková 1949 im heutigen Tschechien, ihren tschechischen Akzent verlor sie nie. Sie war eine passionierte Skifahrerin und modelte, ihren ersten Fernsehauftritt hatte sie 1970 in der deutsch-tschechischen Kinderserie Pan Tau. Sie heiratete einen österreichischen Skifreund, um dessen Staatsbürgerschaft zu bekommen, verließ dann ihre Heimat und wanderte nach Kanada aus und ließ sich später wieder scheiden.

Detailansicht öffnen Donald Trump und seine frühere Frau Ivana Trump posieren vor dem Bundesgerichtshof in New York, nachdem sie 1988 als US-Staatsbürgerin vereidigt worden war. (Foto: Uncredited/dpa)

In New York traf sie Donald Trump, den sie 1977 heiratete. 199o dann die Schlammschlacht und die Scheidung. Sie erhielt 14 Millionen Dollar, eine 45-Zimmer-Villa in Connecticut, eine Wohnung im Trump Plaza an der Upper East Side und einen Monat pro Jahr Zugang zu ihrer Villa Mar-a-Lago in Florida. Außerdem bekam sie 650.000 Dollar pro Jahr für den Unterhalt ihrer drei Kinder. Donald Trump heiratete seine zweite Frau Marla Maples, mit der er zuvor eine Affäre gehabt hatte.

Die Regenbogenpresse verlor das Interesse an ihr nie, vor allem nicht, als ihr Mann mit seiner dritten Frau Melania Trump ins Weiße Haus einzog. Als Geschäftsfrau war Ivana Trump auch nach der Scheidung erfolgreich, vertrieb unter anderem Klamotten unter ihrem Namen. Außerdem schrieb sie mehrere Bücher, darunter den Ratgeber: "Das Beste kommt noch: Scheidung bewältigen und das Leben wieder genießen" und 2017 das Buch "Raising Trump" über ihre Kinder. 1996 hatte sie einen Kurzauftritt im Film Der Club der Teufelinnen, in dem sich drei Ehefrauen sich an ihren Ehemännern rächen, weil diese sie wegen jüngerer Frauen verlassen haben. Ivana Trump spielt sich selbst, mit hoch aufgetürmter blondierter Mähne, und rät den drei Ex-Gattinnen: "Don't get mad, get everything!" Auf Deutsch: "Nehmen Sie es nicht zu schwer, nehmen Sie sich alles!"