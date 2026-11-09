Was macht eine Kultur aus? Die Geschichte, die Kunst eines Landes – oder am Ende doch das Essen? Zumindest auf Letzteres hat der italienische Koch Davide Tamburella eine eindeutige Antwort gefunden: Er verlor lieber seinen Job, als Ananas auf eine Pizza zu legen.

Bis vor Kurzem arbeitete Tamburella im Restaurant „La Costa“, das allerdings so weit weg liegt von Italien, wie es nur geht: in Brisbane, Hauptstadt von Queensland, Australien. Luftlinie etwas mehr als 16 000 Kilometer. „Wir hatten eine große Veranstaltung, bei der die Gäste mehr als 15 000 Dollar ausgaben“, erzählte Tamburellas ehemaliger Chef, Elliot Ingram. „Der Mann, der die Rechnung bezahlte, sagte: ‚Hören Sie, ich hätte gerne eine Pizza mit Schinken und Ananas.‘“ Doch Tamburella weigerte sich mit der Begründung, dies sei „eine Beleidigung seiner Kultur“. Danach wurde er gefeuert.

So geht es aus dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Beschluss der australischen Fair Work Commission hervor, vor der Tamburella seinen ehemaligen Arbeitgeber verklagt hat. Das „La Costa“ hat mittlerweile geschlossen, allerdings wegen der hohen Kosten für Miete und Betrieb, nicht wegen der Schlagzeilen, die der Streit weltweit gemacht hat. Tamburella hat bereits wieder einen neuen Job. Für italienische Köche ist es meist einfach, überall auf der Welt Arbeit zu finden. Die italienische Küche geht in Umfragen immer wieder als die beste der Welt hervor. Seit Sommer 2025 ist Italien sogar das erste Land, dessen nationale Küche von der Unesco als immaterielles Kulturerbe anerkannt wird. Die als Pizza Hawaii beliebte Variante mit Ananas gehört allerdings nicht dazu.

Was den Italienern die Pizza, ist den Australiern in Queensland die Ananas, so prallen Kulturen aufeinander

Genauso wenig darf traditionell Parmesan auf Fisch gerieben werden, auch nicht, wenn der in einer Nudelsauce daherkommt – und Cappuccino bestellt man höchstens zum Frühstück, nicht aber nach dem Mittag. Und schon gar nicht nach dem Abendessen. Mit solchen Dingen nehmen es Italiener durchaus genau. Tamburella veröffentlichte vor drei Monaten sogar einen „Brief an Köche“ zum Thema „Respekt vor den Zutaten“. Seinen ehemaligen Chef Ingram forderte er auf, „mal zu prüfen, wie wichtig es für Italiener ist, keine Ananas auf eine Pizza zu legen“.

Laut Ingram war das nicht der einzige Grund für die Kündigung. Tamburella sei häufiger vulgär gewesen und habe „Frustration am Arbeitsplatz“ gezeigt. Kulturelle Unterschiede dürften aber eine Rolle gespielt haben, denn was den Italienern ihre Pizza, ist den Australiern in Brisbane die Ananas. Queensland gilt als das Ananas-Zentrum des Landes, dort werden alle kommerziell angebauten Ananasse produziert.

Die Frucht ist derart beliebt, dass es sogar eine Skulptur gibt, die sogenannte Big Pineapple, 16 Meter hoch und denkmalgeschützt. Sie wurde 1983 sogar von Prinzessin Diana und Prinz Charles besucht, worauf man in der Gegend stolz ist. Nicht so stolz allerdings wie Tamburella auf seine italienische Kochtradition. Die Kommissarin der australischen Fair Work Commission wies Tamburellas Klage übrigens ab. Nicht etwa, weil sie kein Verständnis für seine kulturellen Beweggründe hatte. Sie sei nur zu spät eingereicht worden.