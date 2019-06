© Reuters

Vor fast einem Jahr stürzte die Morandi-Brücke im norditalienischen Genua ein. Das kostete 43 Menschen das Leben. Nun wurden auch die Reste der Brücke dem Erdboden gleichgemacht.

Die Sprengung der Überreste einer 2018 in Genua teilweise eingestürzten Brücke hat den Himmel in der italienischen Stadt kurzzeitig verdunkelt. Die Explosion am Freitag löste eine riesige Staubwolke aus. Mit Löschschläuchen wurde Wasser verteilt, um Staub zu vermeiden. Zuvor waren 3500 in der Nähe der Brücke lebende Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Im August war ein großer Abschnitt der viel befahrenen Morandi-Brücke in Genua eingestürzt, als es heftig geregnet hatte. 43 Menschen kamen dabei ums Leben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen mangelnder Wartung und Konstruktion als mögliche Unglücksursachen. Der italienische Architekt Renzo Piano hat bereits eine neue Brücke für seine Heimatstadt entworfen.