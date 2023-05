Von Marc Beise, Rimini

Trübe Tage mit Regen kommen an der Küste vor, sogar in Italien an der Adria, obwohl doch die Menschen dorthin fahren, um in der Sonne schwelgen zu können. Auch eine Serie verregneter Tage ist so ungewöhnlich nicht - aber das hier ist diesmal so anders, dass es wehtut. An der Küste, wo eigentlich an diesem Wochenende der Sommer beginnen sollte, herrscht streckenweise Verwüstung. Boote sind auf Felsen geworfen worden, Strandhäuser zusammengebrochen, das aufgewühlte Meer hat sich Sand genommen, ganze Strände. Und doch ist das nur das vergleichsweise harmlosere Ende der Schneise der Verwüstung, die sich durch die Emilia-Romagna zieht.