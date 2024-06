Touristen sind immer die anderen, das ist mal klar, aber trotzdem nervt es selbst die Gäste und erst recht die Anwohner, wenn die Gassen verstopft sind, die Museen überfüllt, die Super-Sites ausgebucht – so wie das jetzt wieder in vielen Orten Italiens der Fall ist, erst recht natürlich in der Hauptstadt Rom. Größere Reisegruppen mit Fähnchen schwenkenden Guides werden zum Feindbild, insbesondere die Großgruppen, die für ein paar Stunden per Bus vom Kreuzfahrtschiff herübergebracht worden sind.