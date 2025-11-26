Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Idylle, die plötzlich zerstört wurde. Ein kleines Steinhaus, umgeben von Bäumen, von Hühnern, Hunden und Katzen, dazu ein Esel und ein Pferd. Hier, abgeschieden am Rand des Dorfes Palmoli in den Abruzzen, lebte bis vergangene Woche eine australisch-britische Familie mit ihren drei Kindern, Zwillinge im Alter von sechs und ein Mädchen im Alter von acht Jahren. Die Eltern hatten sich für ein Leben ohne Strom und fließend Wasser entschieden, sie schickten die Kinder nicht in die Schule. Ein Leben in Einklang mit der Natur, ohne Stress, so sieht die Familie das.