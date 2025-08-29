200 Hektar Land, sieben Schwimmbäder, ein künstlicher Vulkan: Silvio Berlusconis Erben wollen seine berühmte Villa auf Sardinien verkaufen. Was bleibt, ist die Geschichte der Skandale und Partys des Medienmilliardärs.

Von Marc Beise, Rom

Sardinien, allein der Name garantiert Aufmerksamkeit. Für viele Italiener und auch Ausländer ist es die schönste Insel des Landes und die Costa Smeralda im Norden ein Hotspot der Reichen. Wer etwas auf sich hält im norditalienischen Geldadel, verbringt dort den großen Jahresurlaub. „Wir sehen uns dann im August auf Sardinien“, ist in Mailand eine beliebte Verabschiedung kurz vor dem Sommer. Auch Silvio Berlusconi, der Bau- und Medienmilliardär und Langzeit-Ministerpräsident, hatte dort eine Villa – und was für eine. Nun soll sie verkauft werden, bis zu 500 Millionen Euro soll das der Familie bringen. Es wäre eine der größten Transaktionen überhaupt in diesem Metier. Eine halbe Milliarde Euro für ein Ferienhaus, das muss man sich mal vorstellen. In italienischen Medien wird berichtet, ein Kaufvertrag mit einem reichen Araber stehe „kurz vor dem Abschluss“, offiziell bestätigt ist das nicht.