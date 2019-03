20. März 2019, 17:33 Uhr Mailand Busfahrer setzt Schulbus in Brand

An Bord waren etwa 50 Kinder. Die Polizei konnte sie befreien, bevor der Bus in Flammen aufging. Offenbar wollte der Mann mit seiner Tat gegen die Regierung protestieren.

In der Nähe von Mailand ist es zu einem gefährlichen Vorfall mit einem Schulbus gekommen. Wie die Zeitung La Repubblica und andere italienische Medien berichten, habe der Fahrer des Busses das Fahrzeug, in dem zwei Schulklassen saßen, in der Nähe der Stadt San Donato Milanese plötzlich gestoppt und die Schüler 40 Minuten in seiner Gewalt gehalten.

In dem Bericht heißt es, der Mann habe den Kindern ihre Handys abgenommen, sie mit Kabelbindern gefesselt und dann den Bus in Brand gesteckt. Der Polizei gelang es jedoch, alle 51 Kinder rechtzeitig zu befreien. "Es war ein Wunder. Das hätte ein Massaker werden können. Die Carabinieri haben hervorragend gearbeitet", sagte der Mailander Staatsanwalt Franceso Greco.

Was den Mann zu seiner Tat veranlasst hat, ist noch nicht restlos geklärt. In dem Repubblica-Bericht heißt es, der Mann habe "hier kommt niemand lebend raus" gerufen und geschrien, "das Sterben im Mittelmeer muss aufhören". Dem Mailänder Staatsanwaltschaft zufolge wird in alle Richtungen ermittelt und auch ein Terrormotiv geprüft.

Der Verdächtige sei italienischer Staatsbürger senegalesischer Abstammung. Er habe wegen sexueller Gewalt und Trunkenheit am Steuer Vorstrafen gehabt, sagte Italiens Innenminister Matteo Salvini.

Ein Mädchen, das im Bus gefangen war, sagte der Nachrichtenagentur Ansa, der Mann habe mit siener Tat gegen Vize-Regierungschef Salvini von der rechten Lega und Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung protestieren wollen. Die populistische Regierung in Rom fährt seit ihrem Amtsantritt einen harten Kurs gegen Migranten und verweigerte mehreren Rettungsschiffen mit Geflüchteten das Anlegen in Italien.