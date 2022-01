Die Piazza del Duomo in Mailand im Dezember: Mehrere Frauen berichten, hier am Silvesterabend sexuelle Übergriffe erlebt zu haben.

Auf dem Mailänder Domplatz werden an Silvester mehrere Frauen aus der Gruppe heraus angegriffen. Das weckt Erinnerungen an die Nacht in Köln 2015. Was Betroffene dazu sagen.