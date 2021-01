Von Oliver Meiler, Rom

In Lamezia Terme, einer Stadt an der tyrrhenischen Küste Kalabriens, beginnt am Mittwoch ein Großprozess, den man vor wenigen Jahren noch für unmöglich gehalten hätte. So unmöglich, dass nun auch darüber diskutiert wurde, ob es aus Gründen der Sicherheit nicht besser gewesen wäre, ihn zu verlegen - in den Norden des Landes, weit weg vom direkten Einfluss der gefürchteten örtlichen Mafia, der 'Ndrangheta. Wie soll man wissen, wie sie auf das Verfahren gegen sie reagiert? Es ist das größte in der Geschichte. Alles ist groß daran, auch die Hoffnung der Rechtschaffenen.