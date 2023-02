Von Marc Beise, Rom

In den kommenden Tagen soll es regnen in Norditalien, es kann sogar wieder richtig kalt werden, was Schnee in den Alpen bedeuten könnte. Das wäre schon mal gut, nicht nur für Skifahrer, auch für die Natur. Aber es löst leider nicht ein dramatisches Problem, das sich gerade ankündigt: Die Trockenheit des Frühjahrs lässt Verheerendes befürchten für den Sommer.