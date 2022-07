Ein Rettungshubschrauber fliegt über den Gletscher am Berg Marmolata in den Dolomiten.

Nach dem folgenschweren Gletschersturz in Norditalien geht das Auswärtige Amt davon aus, dass Deutsche in das Unglück involviert sind. Nach bisherigem Stand handle es sich um zwei Personen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Weitere Angaben machte das Auswärtige Amt nicht. Der Honorarkonsul in Bozen und die deutsche Botschaft in Rom stünden im ständigen Austausch mit den italienischen Behörden, hieß es weiter.

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi will gegen Mittag in der Nähe des Unglücksortes eintreffen, wie sein Büro mitteilte. In der Gemeinde Canazei, wo die Behörden ein Lagezentrum eingerichtet haben wolle er sich zusammen mit dem Chef des Zivilschutzes über die Lage informieren.

Am Sonntag waren am Berg Marmolata in den Dolomiten Eis, Schnee und Felsen abgebrochen und hatten mehrere Bergsteiger verschüttet. Mindestens sechs Menschen starben, acht weitere wurden zum Teil schwer verletzt, wie die Rettungsleitstelle der Region Venetien mitteilte. Laut der italienischen Nachrichtenagentur Ansa galten am Montag fast 20 Menschen als vermisst.

An dem Bergmassiv hatte sich ein großer Gletscherbrocken gelöst und war zu Tal gestürzt. Dabei wurde auch der normale Aufstiegsweg getroffen, auf dem sich gerade mehrere Seilschaften befanden; zwei davon wurden getroffen. Bei der Unglücksursache könnten die hohen Temperaturen der vergangenen Zeit eine Rolle gespielt haben.