Von Elisa Britzelmeier

Wenn Prominente für den guten Zweck singen, wird es oft peinlich. Sogar, wenn sie singen können - zu hören etwa jedes Jahr im Text des Weihnachtssongs "Do They Know It's Christmas Time?" (Wer sind eigentlich "sie" und warum müssen sie dringend wissen, dass Weihnachten ist?) Unangenehm für die Zuhörenden wird es erst recht, wenn die prominenten Sänger eher unmusikalisch sind.

Drei der bekanntesten Corona-Experten Italiens haben nun einen Impfhit eingesungen, was sie erst mal schwer unter Peinlichkeitsverdacht stellt. Andrea Crisanti, Matteo Bassetti und Fabrizio Pregliasco machen das aber so rührend engagiert, dass jeder Spott fehl am Platz ist. Zur Melodie von "Jingle Bells" rufen sie zum Impfen auf. "Sìsìvax" heißt der Song, in Abgrenzung zu den Impfgegnern, die in Italien "NoVax" genannt werden. Frei übersetzt geht der Text in etwa so: "Jajaja, jajaimpf, jaja impfen, impfen wir uns alle", kombiniert mit Hinweisen wie: "Küss' die Großeltern besser nicht", "Iss Panettone, mach die Injektion" und vor allem natürlich "Corona wird vorbei sein, wenn du mithilfst."

Klar, dass man das superironisch distanziert betrachtet eher grausam finden kann; möglich auch, dass sich mancher nur deswegen impfen lässt, damit sie endlich still sind. Wer so denkt, sollte sich aber spätestens jetzt von ein paar singenden Virologen in Weihnachtsstimmung bringen lassen. In den sozialen Medien kursieren jedenfalls schon entsprechende Bandnamen für das Trio: "Booster Boys", "Moderna Talking" und "Guns n' doses". Oder, verbunden mit Fotomontagen der Eurovision-Gewinner Måneskin: "Vacciskin." Jetzt fehlt nur noch ein deutsches Äquivalent. Herr Drosten, Herr Wieler, Frau Brinkmann: Wir warten gespannt!

