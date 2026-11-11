Erst gab es zahlreiche Bombendrohungen gegen Flugzeuge und Medieneinrichtungen, nun sind auch Schulen in Europa von Drohungen betroffen. In Italien , Irland , Schottland und Nordirland erhielten etliche Schulen nach Angaben der Behörden Bombendrohungen per E-Mail, die sich als falscher Alarm entpuppten.

Allein in Italien waren etwa 6300 Schulen betroffen, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums am Mittwoch mitteilte. Die Regierung gab Entwarnung. Vorsorglich waren dennoch mindestens 300 Schulen nach Regierungsangaben evakuiert worden. Die Polizei in den anderen Ländern stufte die dort eingegangenen Drohungen gegen Hunderte Schulen rasch als haltlos ein.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte eine Kopie einer in Italien eingegangenen Droh-E-Mail einsehen. Sie war mit dem Absender „Michail Andropow, Anführer des Wilajat Misoginistan“ versehen. Derselbe Name tauchte auch in den Bombendrohungen auf, die per E-Mail am vergangenen Freitag an TV-Redaktionen in Irland und Bulgarien verschickt worden waren. Die an die Schulen gerichtete E-Mail enthielt auch eine Drohung gegen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Regierungschefin erklärte aber, dass keine Gefahr bestehe.

Droh-Mails an Schulen in Nordirland und Schottland

Auch in Nordirland leitete die Polizei Untersuchungen ein, nachdem am Morgen Hunderte Schulen eine E-Mail mit einer Bombendrohung erhalten hatten, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Die nordirische Bildungsbehörde (Education Authority) erklärte demnach, dass es bereits im vergangenen Monat zu ähnlichen Vorfällen an Schulen im Land kam. Hinweise auf eine ernst zu nehmende Bedrohung gebe es aber nicht.

In Schottland erhielten der Polizei zufolge zahlreiche Schulen ebenso entsprechende Droh-E-Mails. Die schottische Polizei stufte diese jedoch als Falschmeldungen ein und sah keine Notwendigkeit, Evakuierungen an Schulen vorzunehmen.

Dutzende Flüge in großen Teilen Europas waren zuletzt von mysteriösen Bombendrohungen betroffen gewesen und wurden teils umgeleitet. Sprengsätze wurden bei Überprüfungen durch Spezialisten aber in keinem der Fälle gefunden. Auch irische Medienorganisationen erhielten Drohungen per E-Mail. Die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt RTÉ unterbrach am Freitag zeitweise ihre Programme, weil TV- und Radiostudios evakuiert werden mussten.

Wer sich hinter den jüngsten Drohungen genau verbirgt, ist bislang nicht bekannt. Die Behörden in Europa ermitteln derzeit. Die Vorfälle reihen sich aber ein in eine Serie von Drohungen und Cyberattacken quer durch Europa auf Supermarkt-Kühlanlagen, Medien, Blutbanken und den Flugverkehr. Einige Politiker vermuten, dass Russland eine Kampagne verfolgt, die darauf abzielt, das Alltagsleben in den europäischen Ländern zu stören, die die Ukraine unterstützen. Russland bestreitet dies und wirft dem Westen Verleumdung vor. Auch Iran steht unter Verdacht. Frankreich bestellte deswegen am Dienstag den iranischen Botschafter ein. Die Islamische Republik wies die Vorwürfe als unbegründet und feindselig zurück.