Von Oliver Meiler, Rom

Da verstehe einer die Leidenschaft gewisser Sammler. Ein römisches Auktionshaus bietet noch bis 18. Januar auf seiner Webseite ein Dokument aus einer der dunkelsten Epochen der italienischen Nachkriegsgeschichte zur Versteigerung an: "Los 43", klassiert in der Kategorie "Autogramme und Memorabilia", ist das Flugblatt, mit dem die linksextreme Terrororganisation Brigate Rosse im März 1978 sich zur Entführung von Aldo Moro bekannte, dem damaligen Präsidenten der Partei Democrazia Cristiana und früheren Premier des Landes. Zwei Seiten, 80 Zeilen voller Propaganda, die in den Ohren der Italiener noch immer wie ein dramatisches Echo aus den bleiernen Jahren nachklingt. Das Dokument, schreibt das Auktionshaus, ist "in sehr gutem Zustand", es habe nur "feine Risse an den Rändern und Falten in der Mitte".

Startpreis war 600 Euro. Nach wenigen Tagen steht das höchste Gebot bei 11 000, und die Empörung im Land ist groß. Was sucht ein solches Dokument in einer Versteigerung? Gehört es nicht in ein Archiv, ein Museum, eine Gedenkstätte? Und darf man das: Geld machen mit einem terroristischen Bekennerschreiben?

Zunächst nochmal zurück ins Jahr 1978. Moro war eine zentrale Figur der italienischen Politik, er handelte mit den Kommunisten einen historischen Kompromiss aus: Die Christdemokraten und der Partito Comunista Italiano, lange erbitterte Antagonisten, sollten gemeinsam regieren. Das gefiel nicht allen. Am 16. März 1978, kurz nach der Morgenmesse, überfiel ein Kommando von Rotbrigadisten den Autokonvoi Moros in Rom. Sie töteten fünf Leibwächter und entführten Moro. 48 Stunden später fand ein Journalist das Flugblatt mit dem fünfzackigen Logo der Organisation in einer Unterführung im Zentrum der Stadt, das "Comunicato Nr. 1", zusammen mit einem Polaroidfoto des Politikers. In den folgenden Wochen, während der noch immer nicht ganz ausgeleuchteten Phase der Verhandlungen, sollten acht weitere Communiqués folgen.

Detailansicht öffnen Am 20. April 1978 schickten die Entführer noch ein Foto zum Beweis, dass Moro lebt. Am 9. Mai fand man ihn tot im Kofferraum eines Autos. (Foto: picture-alliance / dpa)

Am 9. Mai 1978 fand man Moro tot im Kofferraum eines Autos, an der Via Caetani. Er wurde 61 Jahre alt.

"Haben wir den Horror denn schon vergessen?"

Mit dem Flugblatt fing das 55 Tage dauernde Bangen Italiens um Moro an. Wem das trübe Zeitdokument gehört, ist nicht bekannt, das ist auch nicht so wichtig. Das Auktionshaus preist es als "Original" an, aber die Bezeichnung ist ein bisschen verwirrend. Die Brigate Rosse gebrauchten für ihre Flugblätter eine elektrische Schreibmaschine von IBM mit Kugelkopf und wählten Schriftart Light Italic. Vom ersten Communiqué gab es offenbar neun Exemplare, billig dupliziert mit einem alten Rotationsvervielfältiger, der mit Schablonen aus Wachspapier funktionierte und nur jeweils ganz kleine Auflagen drucken konnte. Der Text aber war 81 Zeilen lang, nicht 80, wie bei dem nun angebotenen Exemplar. In den Tagen darauf verteilten die Roten Brigaden Dutzende weitere Ausdrucke in der ganzen Stadt, von denen nicht so klar ist, ob sie aus derselben Maschine stammten. 41 davon liegen den Akten des Prozesses "Moro Uno" bei.

Detailansicht öffnen Die erste Seite des zweiseitigen Bekennerschreibens, das nun zur Versteigerung steht. (Foto: Bertolami Fine Art)

Das Auktionshaus lügt also nicht, wenn es das Dokument als Original definiert, nur: Es ist eines von vielen.

"Diese Seiten triefen vor Blut", sagt der Journalist Mario Calabresi. Die Roten Brigaden hätten darin das Massaker bei der Entführung für sich gerechtfertigt, das sei doch nicht einfach ein historisches Memorabilium. Mario Calabresi ist der Sohn von Kommissar Luigi Calabresi, den die Terroristen 1972 umgebracht haben. Er überlege sich gerade, das Schreiben zu kaufen und es dann der Casa della Memoria zu vermachen, einem Museum des Gedenkens in Brescia. "Haben wir denn den Horror schon vergessen?"

Ähnlich kritisch sehen die Auktion Politiker aus allen Lagern, der Chor ist für einmal einstimmig. Da würden morbide Regungen bedient wie mit Andenken an Benito Mussolini, den Faschistenführer, die ebenfalls immer Scharen von Sammlern anzögen. Seit es nun Forderungen gibt, die Versteigerung von "Comunicato Nr. 1" zu stoppen, haben sich die Gebote dafür verdoppelt.