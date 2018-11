1. November 2018, 18:57 Uhr Italien Ackerland fürs dritte Kind

Italiens populistische Regierung will kinderreiche Familien mit Ackerland belohnen und so die Geburtenraten erhöhen.

Um die Geburtenrate zu erhöhen, will Italiens populistische Regierung kinderreiche Familien mit Ackerland belohnen. Der Staat plant laut Medienberichten, landwirtschaftliche Flächen für eine Dauer von 20 Jahren an Familien abzutreten, die zwischen 2019 und 2021 ein drittes Kind bekommen. Die von der fremdenfeindlichen Lega ausgearbeitete Maßnahme sei im Haushaltsentwurf für 2019 enthalten. "Es heißt, dass die Italiener zu wenig Kinder haben und dass etwas getan werden muss, um den Trend umzukehren", sagte Landwirtschaftsminister Gian Marco Centinaio. Sein Ministerium wolle zur etwas beitragen, vor allem in ländlichen Gegenden, "wo die Leute noch Kinder haben".