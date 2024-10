Von Raphael Geiger, Istanbul

Yılmaz, das vorweg, geht es gut. Seiner Mutter auch, alle sind wohlauf. Was aus Yılmaz werden wird, weiß niemand, er ist ja erst ein paar Tage alt, klar ist nur, dass er später, wenn er möchte, immer wird sehen können, in welcher Situation ihn seine Mutter gebar. Das ist, wenn man so will, der Vorteil, wenn man in einem Bus zur Welt kommt, einem mit Überwachungskamera. Irgendwann wird Yılmaz erfahren, dass zu den ersten Menschen, die ihn nach seiner Geburt willkommen hießen, die Frau des Istanbuler Oberbürgermeisters gehörte. Und dass er, solange er in Istanbul lebt, niemals ein Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel wird kaufen müssen. Yılmaz besitzt jetzt eine lebenslange Istanbulkart, jede U-Bahn und jede Bosporusfähre darf er benutzen, so oft er möchte.