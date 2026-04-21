Es war Pech, einerseits. Kaum fassbares Pech war es, in gerade diesem Zimmer abgestiegen zu sein, dem einen Hotelzimmer von mehr als Hunderttausend in Istanbul. Doch es war Pech, gepaart mit Fahrlässigkeit. Mit fehlenden Kontrollen. Damit, dass der türkische Staat nicht gehandelt hat, als er es hätte tun müssen.