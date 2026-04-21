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Vergiftete Familie in Istanbul„Dass sie schwer bestraft werden, ist unsere einzige Hoffnung“

Lesezeit: 4 Min.

Das Harbour Suites Old City Hotel in Istanbul. Im November 2025 starb eine vierköpfige Familie an einer Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid.
Das Harbour Suites Old City Hotel in Istanbul. Im November 2025 starb eine vierköpfige Familie an einer Vergiftung durch ein im Hotel verwendetes Insektizid. Emrah Gurel/dpa

Nach dem Vergiftungstod einer vierköpfigen deutschen Familie im Istanbul-Urlaub stehen sechs Angeklagte wegen „bewusster fahrlässiger Tötung“ vor Gericht. Sie geben sich ahnungslos, die Hinterbliebenen glauben kein Wort.

Von Raphael Geiger

Es war Pech, einerseits. Kaum fassbares Pech war es, in gerade diesem Zimmer abgestiegen zu sein, dem einen Hotelzimmer von mehr als Hunderttausend in Istanbul. Doch es war Pech, gepaart mit Fahrlässigkeit. Mit fehlenden Kontrollen. Damit, dass der türkische Staat nicht gehandelt hat, als er es hätte tun müssen.

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