Im Fall der in Istanbul verstorbenen Hamburger Familie ist laut einem Gutachten der Staatsanwaltschaft das Gas Phosphin die Todesursache. Der Stoff wird in manchen Ländern zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt, obwohl er bei falscher Anwendung lebensgefährlich sein kann. Götz Westphal leitet den Arbeitskreis Inhalationstoxikologie der Gesellschaft für Toxikologie und kennt die Risiken beim Einsatz des Stoffes.