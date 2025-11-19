Es war wohl nicht das berühmte Istanbuler Streetfood. Die vierköpfige Hamburger Familie, die in Istanbul den Tod fand, starb nach dem aktuellen noch immer vorläufigen Autopsiebericht der Istanbuler Gerichtsmedizin offenbar an einer Vergiftung durch Insektenschutzmittel. Wie der Nachrichtensender CNN Türk am Mittwoch berichtete, war in dem Hotel der Familie im Stadtteil Sultanahmet am 11. November ein Zimmer mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprüht worden. Über die Lüftungsanlage sollen sich die giftigen Chemikalien auch in das darüberliegende Zimmer der Familie verbreitet haben. In anderen Berichten hieß es, das Zimmer der Familie selbst sei mit Insektiziden behandelt worden, nachdem sie Befall mit Ungeziefer gemeldet habe.
Tod in Istanbul„Für den Menschen äußerst tödlich“
Die Hinweise verdichten sich, dass die Hamburger Familie durch Schädlingsbekämpfungsmittel vergiftet wurde. Inhaber und Mitarbeiter des Unternehmens, das in dem Hotel gearbeitet hatte, wurden festgenommen.
Touristen aus Deutschland:Eine Tragödie im Istanbul-Urlaub
Eine Familie aus Hamburg reist nach Istanbul, wenige Tage später sind Mutter und Kinder tot, der Vater liegt noch auf der Intensivstation. War eine Lebensmittelvergiftung durch Streetfood die Todesursache oder hat das Hotel Schuld?
