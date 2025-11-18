Zum Hauptinhalt springen

IstanbulHamburger Familie laut Gerichtsmedizin in Hotel vergiftet

Der Eingang des Hotels in Istanbul, in dem die Hamburger Familie übernachtete, ist mit Klebebändern der Polizei versiegelt.
Der Eingang des Hotels in Istanbul, in dem die Hamburger Familie übernachtete, ist mit Klebebändern der Polizei versiegelt. (Foto: Chris McGrath/Getty Images)
  • Ein vorläufiges Gutachten der türkischen Gerichtsmedizin erklärt, dass eine chemische Vergiftung im Hotel die Todesursache der vierköpfigen Hamburger Familie war.
  • Nach dem Tod der Mutter und zweier Kinder vergangene Woche starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus.
  • Elf Verdächtige wurden festgenommen, gegen vier Verkäufer und einen Café-Besitzer wurde Haftbefehl wegen fahrlässiger Tötung erlassen.
Ein vorläufiges Gutachten der Gerichtsmedizin erklärt, eine chemische Vergiftung sei Todesursache der vierköpfigen Familie. Das berichten türkische Medien.

Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul belastet ein vorläufiger Bericht der türkischen Gerichtsmedizin laut Medienberichten weiter das Hotel. Darin werde erklärt, dass der Tod der vierköpfigen Familie vorrangig durch eine chemische Vergiftung im Hotel verursacht worden sei, berichtete der Staatssender TRT unter Berufung auf das nicht abschließende Dokument. Die Wahrscheinlichkeit einer Lebensmittelvergiftung werde als gering eingestuft. Die Untersuchungen seien noch nicht final abgeschlossen.

Nachdem die Mutter und ihre zwei kleine Kinder vergangene Woche in Istanbul gestorben waren, starb am Montagabend auch der Vater in einem Istanbuler Krankenhaus, wie Behörden mitteilten. Ermittler vermuteten bisher eine Lebensmittelvergiftung. Sie gingen aber auch Hinweisen auf eine Vergiftung durch Chemikalien nach, die Berichten zufolge bei der Bekämpfung von Ungeziefer im Hotel der Familie verwendet wurden. Proben der verwendeten Chemikalien sollen noch untersucht werden, so TRT.

Inzwischen wurden elf Verdächtige festgenommen. Gegen vier von ihnen wurde der Nachrichtenagentur Anadolu zufolge am Montagabend Haftbefehl erlassen. Dabei handelte es sich um Verkäufer von Süßigkeiten, gefüllten Muscheln und einem Gericht aus Kalbsdärmen (Kokorec) sowie einen Besitzer eines Cafés. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Familie hatte bei den Verdächtigen gegessen.

Touristen aus Deutschland
:Eine Tragödie im Istanbul-Urlaub

Eine Familie aus Hamburg reist nach Istanbul, wenige Tage später sind Mutter und Kinder tot, der Vater liegt noch auf der Intensivstation. War eine Lebensmittelvergiftung durch Streetfood die Todesursache oder hat das Hotel Schuld?

SZ PlusVon Raphael Geiger

