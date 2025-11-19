Es war wohl nicht das berühmte Istanbuler Streetfood. Die vierköpfige Hamburger Familie, die in Istanbul den Tod fand, starb nach dem aktuellen und noch immer vorläufigen Autopsiebericht der Istanbuler Gerichtsmedizin offenbar an einer Vergiftung durch Insektenschutzmittel. Wie der Nachrichtensender CNN Türk am Mittwoch berichtete, war in dem Hotel der Familie im Stadtteil Sultanahmet am 11. November ein Zimmer mit Schädlingsbekämpfungsmitteln besprüht worden. Über die Lüftungsanlage sollen sich die giftigen Chemikalien auch in das darüberliegende Zimmer der Familie verbreitet haben. In anderen Berichten hieß es, das Zimmer der Familie selbst sei mit Insektiziden behandelt worden, nachdem sie Befall mit Ungeziefer gemeldet habe.