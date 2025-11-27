Zum Hauptinhalt springen

IstanbulAbschlussgutachten bestätigt Vergiftung durch Schädlingsbekämpfungsmittel

Lesezeit: 3 Min.

Der von der Polizei versiegelte Eingang des Hotels, in dem die Hamburger Familie vergiftet wurde.
Der von der Polizei versiegelte Eingang des Hotels, in dem die Hamburger Familie vergiftet wurde. (Foto: Chris McGrath/Getty Images)

Die deutsche Familie im Istanbul-Urlaub starb durch ein Pestizid, das ihr Hotel gegen Schädlinge einsetzen ließ. Die beauftragte Firma arbeitete ohne Genehmigung –  was offenbar bereits im April einen kleinen Jungen das Leben kostete.

Von Raphael Geiger, Istanbul

Was bleibt, ist die Frage, ob ihr Tod hätte verhindert werden können. Was die Frage so schwer erträglich macht, ist der Fakt, dass die Antwort inzwischen klar ist. Sie heißt, nach allem, was man weiß: Ja.

