Was bleibt, ist die Frage, ob ihr Tod hätte verhindert werden können. Was die Frage so schwer erträglich macht, ist der Fakt, dass die Antwort inzwischen klar ist. Sie heißt, nach allem, was man weiß: Ja.
IstanbulAbschlussgutachten bestätigt Vergiftung durch Schädlingsbekämpfungsmittel
Lesezeit: 3 Min.
Die deutsche Familie im Istanbul-Urlaub starb durch ein Pestizid, das ihr Hotel gegen Schädlinge einsetzen ließ. Die beauftragte Firma arbeitete ohne Genehmigung – was offenbar bereits im April einen kleinen Jungen das Leben kostete.
Von Raphael Geiger, Istanbul
