Das Bevölkerungswachstum hat sich in Israel seit dem 7. Oktober verlangsamt, aber weiterhin wandern monatlich mehr als tausend Menschen in das Land ein.

Interview von Marcel Laskus

Seit dem 7. Oktober 2023 stehen jüdische Menschen vor der zermürbenden Frage, an welchem Ort der Welt sie sich noch sicher fühlen können. In Israel tötete die Hamas nahe des Gazastreifens Hunderte Jüdinnen und Juden. In westlichen Metropolen kam es zu teils antisemitischen Demonstrationen und Übergriffen. Münden kann das Gefühl der Unsicherheit in Entscheidungen, die auch bei Joshua Pex im Mailpostfach landen. Pex ist Immigrationsanwalt in Jerusalem und berät Menschen dabei, wie sie nach Israel einwandern oder aus Israel auswandern können.