Yocheved Lifschitz war fast drei Wochen in Geiselhaft. Ihr Mann befindet sich immer noch in der Gewalt der Hamas.

Von Marcel Laskus

Stoisch schaute Yocheved Lifschitz den Kameraobjektiven und Mikrofonen der Fernsehteams entgegen. Es war nur Stunden her, dass sich die 85-Jährige in der Gefangenschaft von Terroristen im Gazastreifen befand. Nun saß sie da im schwarzen Oberteil, umringt von Journalisten, und war die erste freigelassene Geisel, die wieder auf israelischem Boden öffentlich über ihr Martyrium sprach. "Ich bin durch die Hölle gegangen", sagte sie. Und berichtete: Wie die Hamas am 7. Oktober ihren Kibbuz Nir Oz überfiel. Wie sie auf der Fahrt nach Gaza geschlagen wurde. Als wie verwinkelt und feucht sie das Tunnelsystem empfand. Wie sie litt. Doch dann schilderte sie etwas, das zu einem Bericht aus der Hölle nicht recht passen mag: "Sie haben uns gut behandelt." Die Geiseln seien medizinisch versorgt wurden, sagt sie, es habe jeden Tag Essen gegeben. Pitabrot, Käse, Gurke. Die Terroristen hätten sie so behandelt wie sich selbst. Sie seien "freundlich" zu ihnen gewesen.