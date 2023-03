Immer wieder sind Regenbogenfahnen zu sehen bei den Protesten gegen die rechts-religiöse Regierung von Benjamin Netanjahu, wie hier am 18. März in Tel Aviv.

Bislang galt Tel Aviv als queere Oase im Nahen Osten. Doch mit der neuen ultrarechten Regierung könnte Diskriminierung künftig legal werden. Was das für das Leben von LGBTQ in Israel bedeutet.

Von Sina-Maria Schweikle

Omer Weichselbaum hat Angst, alles zu verlieren. All das, was sich die LGBTQ-Gemeinschaft in seiner Heimat Israel in den vergangenen Jahren aufgebaut hat. Die Freiheiten. Die Akzeptanz. Weichselbaum hat sich mit 29 Jahren als schwul geoutet. "Sehr spät", sagt der inzwischen 33-Jährige in einem Videotelefonat in seiner Küche in Tel Aviv. Seine Freunde hätten es schnell akzeptiert, andere brauchten Zeit.

Tel Aviv gilt als Oase für queere Menschen im Nahen Osten. Aus aller Welt fliegen sie seit Jahren dorthin, um zu feiern und bei Sonnenuntergang händchenhaltend an der Strandpromenade spazieren zu gehen. "Vieles, wenn nicht sogar alles, könnte sich ändern, wenn die rechts-religiöse Regierung ihre Forderungen in der Knesset umsetzt", sagt Weichselbaum.

Bislang galt Israel generell als queerfreundliches und liberales Land. Doch es gibt keine endgültige Verfassung, die grundlegende Bürgerrechte garantiert. Die bisher verabschiedeten Grundgesetze, die diese ersetzen, kann die Knesset jederzeit mit einfacher Mehrheit ändern. Hinzu kommt, dass Religion und Staat nicht vollständig voneinander getrennt sind und religiös-konservative Politiker eine Gleichberechtigung von LGBTIQ seit jeher zu verhindern versuchen. Und mit der umstrittenen Justizreform, die die neue ultrarechte Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu plant, könnte die Diskriminierung von queeren Personen künftig legal werden.

Drastischer Anstieg von Beschwerden über Diskriminierung

Dass sich die Stimmung gegenüber queeren Menschen im Land ändert, zeigt auch ein Bericht von "Aguda", einer Vereinigung für LGBTQ-Gleichstellung in Israel. Demnach gibt es einen drastischen Anstieg von Beschwerden über Belästigung und Diskriminierung in Unternehmen. Ein Viertel davon ging zwischen dem Wahlsieg der Rechten im vergangenen November und der Regierungsbildung einen Monat später ein. Omer Weichselbaum sagt, dass man in Tel Aviv noch immer frei leben könne, es sei eine der besten Städte der Welt. Doch er und seine Freunde fürchteten, dass sich die Situation bald ändern könnte. Manche sprächen sogar davon, das Land zu verlassen, sollte die Reform umgesetzt werden.

Detailansicht öffnen Omer Weichselbaum ist homosexuell und fürchtet um seine Zukunft in Israel. Gemeinsam mit Hunderttausenden anderen demonstriert er seit Wochen in Tel Aviv gegen die geplante Justizreform. (Foto: privat)

Seit Wochen geht Weichselbaum nun mit Hunderttausenden anderen Menschen aus ganz Israel auf die Straße, um die Justizreform zu verhindern. Mehr als eine halbe Million Unzufriedene haben am Wochenende landesweit protestiert. Auf Fotos ist ein Meer aus israelischen Flaggen zu sehen, dazwischen immer wieder die Regenbogenfahne. Auch Roy Homri geht regelmäßig mit seinem Partner Shacha und den beiden Söhnen, die von einer Leihmutter in den USA ausgetragen worden waren, in Tel Aviv demonstrieren. "Israel bewegt sich rückwärts", sagt Homri, ebenfalls im Videotelefonat. Ein Teil der Regierungsmitglieder sei ganz offen homophob - das mache ihm Angst. Für die Zukunft seiner Söhne möchte er mit den wöchentlichen Demonstrationen ein Zeichen setzen.

Die rechts-religiöse Regierung plant unter anderem, dass Entscheidungen des höchsten Gerichts des Landes künftig im Parlament mit einfacher Mehrheit aufgehoben werden können. Außerdem sollen Politiker bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss erhalten. Nach mehr als zwei Monaten massiver Proteste kündigte Netanjahu vergangene Woche eine Abschwächung der Pläne an. Die Opposition spricht allerdings nach wie vor von einer "feindlichen politischen Übernahme des Justizsystems" - und die Menschen gehen weiter auf die Straße.

Hotelbesitzer sollen Schwule ablehnen können

So abstrakt der Begriff Justizreform klingen mag, er könnte das Leben ganzer Menschengruppen sehr konkret verändern. Wie genau, das hat vor einiger Zeit die religiös-zionistische Knessetabgeordnete Orit Strock im kanadischen Rundfunk erklärt. Wenn es nach ihr ginge, solle künftig "ein Arzt, der eine Behandlung durchführen muss, die gegen seine religiösen Überzeugungen verstößt, nicht mehr dazu gezwungen werden, solange es genügend andere Ärzte gibt, die diese Behandlung durchführen können". Sie spricht es nicht direkt aus, aber gemeint ist offensichtlich, dass Patienten abgelehnt werden könnten aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Geschlechtsidentität. Ihr Kollege Simcha Rothman wurde noch deutlicher: Nach seiner Auffassung sollten Hotelbesitzer einem homosexuellen Paar eine Unterkunft verweigern können, sollte dies im Gegensatz zu ihren religiösen Empfindungen stehen. "Wenn Menschen wie diese beiden das Sagen haben, dann stecken wir in richtigen Problemen", fürchtet Weichselbaum.

Teile der Regierungskoalition äußern sich zudem offen und regelmäßig homophob. Selbst Parlamentssprecher Amir Ohana, der einzige Abgeordnete im israelischen Parlament, der offen seine Homosexualität lebt, ist vor solchen Angriffen nicht gefeit. Während seiner Antrittsrede wendeten sich einige Kollegen, obwohl aus dem eigenen Regierungslager, demonstrativ von ihm ab und verdeckten ihr Gesicht. Netanjahu stellt sich bislang gegen solche Tendenzen, doch das Vertrauen in den Regierungschef ist gering. Hila Peer, Vorsitzende der Vereinigung "Aguda", sagt, die LGBTIQ-Community habe nichts von dem, was sie erreicht habe, "Netanjahu zu verdanken". Omer Weichselbaum beschreibt Netanjahus Außenpolitik in Bezug auf LGBTQ-Rechte als "Pinkwashing".

Der oberste Gerichthof sei die einzige Institution, die die Rechte von Minderheiten schützt und stärkt - und damit auch die Rechte der queeren Menschen. Wenn dieser nun von einer konservativen, religiösen und nationalistischen Koalition vereinnahmt werde, könne man sich in Israel nicht mehr auf die Justiz verlassen, sagt Weichselbaum. "Wir werden dann auf uns allein gestellt sein."