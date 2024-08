Von Marcel Laskus, Jerusalem

Sie möchte anonym bleiben, denn da ist diese Scham. Die Scham, nicht so viele Kinder haben zu können, wie sie möchte. Bei ihrer Großmutter war das anders, sie bekam zwölf Söhne und Töchter, keines weniger habe sie gewollt. In dem jüdisch-orthodoxen Viertel in Jerusalem, in dem die Frau wohnt, haben sie alle fünf, sechs oder sieben Kinder, manche mehr. Sie selbst, 39 Jahre alt, von Beruf Kunsttherapeutin, bewundert diesen Reichtum an Kindern. „Das Schöne an Israel ist, dass wir uns so sehr auf die Familie konzentrieren“, sagt sie im Videotelefonat. Nun ist dieses Ideal für sie seit Jahren auch eine Last.