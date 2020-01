Die Polizei holte 50 Frauen und Kinder aus dem Gebäude in Jerusalem, wo sie in engen Zimmern hausten.

Dreistöckige Betten in düsteren Räumen, Putz, der von den Wänden blättert, und jede Menge Unrat: Auf Bildern, die die israelische Polizei nach ihrer Razzia auf dem Gelände des Beer-Miriam-Seminars, einer Anlage im Jerusalemer Viertel Geula, veröffentlicht hat, ist die Unordnung und Enge förmlich zu spüren. Hier soll ein 60-jähriger Rabbiner jahrelang 50 Frauen und Kinder in "sklavenartigen Zuständen" gehalten haben. Es wird wegen sexuellen Missbrauchs - auch im Falle der fünf- bis elfjährigen Kinder - ermittelt. Die Kinder sollen auch geschlagen worden sein.

Sie lebten abgeschottet von der Außenwelt. Sechs Frauen, die geflohen waren, hatten sich den israelischen Behörden und der Stelle für Sektenwesen anvertraut. Die Frauen und die Kinder lebten nach Einschätzung der Polizei wie in einer Sekte und durften auch keinen Kontakt zu ihren Familien haben.

"Nach den Aussagen der Frauen haben wir ein Bild davon, wie der Mann die totale Kontrolle über alle ausübte und harsche Strafen vornahm", erklärte Isaak Simon von der Jerusalemer Polizei. Die Frauen hätten für "jede einfache Tätigkeit die Zustimmung des Sektenführers gebraucht". So haben sie nur mit seiner Genehmigung einen Arzt aufsuchen dürfen. Der Mann habe die Frauen außerdem gezwungen, Berufen nachzugehen, die er für sie ausgesucht hatte. Das verdiente Geld habe er ihnen abgenommen.

"Wie sich die Hölle anfühlt"

Nach Angaben der Polizei seien die Frauen am Anfang gut behandelt worden, als sie in die als religiöses Seminar getarnte Sekte eintraten. Es soll sich dabei um eine streng religiöse jüdische Glaubensrichtung handeln. Das aus drei Gebäuden bestehende Zentrum befindet sich in einem vor allem von Ultraorthodoxen bewohnten Viertel Jerusalems. Dort soll der Sektenführer den Frauen zunächst allerlei Versprechungen gemacht haben. Doch nach und nach habe er begonnen, sie zu bedrohen, zu erpressen, körperlich zu malträtieren. Sie mussten den Kontakt zu ihren Familien und Freunden sowie ihrem früheren Umfeld abbrechen.

Bei einer der Lektionen, die ihnen der Sektenführer erteilt habe, hätten Frauen und Kinder ihre Finger ins offene Feuer halten müssen. Damit sie spürten, "wie sich die Hölle anfühlt", so beschrieb es eine Frau. Sie hätten auch Lektionen erhalten, wie man "bescheiden" auftrete. Sektenmitglieder, die dem Rabbiner nahegestanden hätten, hätten ihm weitere Frauen zugeführt.

Die israelischen Sicherheitskräfte haben den mutmaßlichen Anführer der Sekte sowie neun Frauen, unter ihnen seine Ehefrau, nach monatelangen Vorermittlungen festgenommen. Den Frauen wird Beihilfe vorgeworfen. Der Rabbiner erklärte nach der Festnahme, er werde bald wieder frei sein. "Keiner glaubt, dass das wahr ist."

Nach Angaben seines Anwalts geht die Festnahme auf einen Konflikt zwischen den Frauen, die am Seminar teilnahmen, und ihren Familien zurück. Der Rabbiner soll sich Behördenvertretern gegenüber über die Anwesenheit der Kinder verwundert gezeigt und gesagt haben, das könnten seine Enkel sein. Auf die Frage, warum er Menschen wie Sklaven halte, soll er geantwortet haben: "Das ist absurd."

Bereits 2015 war er wegen ähnlicher Vorwürfe festgenommen worden. Damals hatten jedoch mehrere Frauen, die als Opfer galten, für ihn ausgesagt. In einem Interview erklärte er damals, die meisten Frauen gingen zur Arbeit und erhielten danach religiöse Lektionen. Er räumte damals jedoch ein, Frauen gezüchtigt zu haben.

Warnungen gab es schon 2011

Mehrere Kinder wurden noch während der Razzia ärztlich versorgt. Nach Aussagen von Nachbarn sollen die Kinder auch gezwungen worden sein, bei Kälte auf dem Dach zu schlafen. Später sei ein Zelt errichtet worden, um von außen die Sicht auf das Dach zu verdecken. Bereits seit Jahren haben Angehörige immer wieder versucht, mit ihren weiblichen Familienmitgliedern in der Sekte in Kontakt zu treten. Eltern wandten sich auch an die Behörden mit der Bitte, einzuschreiten. Die Polizei erklärte jedoch, es handle sich um Erwachsene, die sich, wie sie sagten, freiwillig dort aufhielten. Erst als sich mutmaßliche Opfer meldeten, wurde ein Razzia angesetzt.

Die Frauenorganisation Naamat teilte mit, es sei "unvorstellbar, dass eine solche Albtraumgemeinschaft in Israel vor den Augen der Behörden existieren kann". Die Organisation forderte eine Untersuchung, "um mögliche Fehler zu finden, die dieses anhaltende Verbrechen möglich gemacht haben". Bereits 2011 hatten Vertreter der ultraorthodoxen Gemeinschaften in Jerusalem eine Erklärung veröffentlicht, in der sie vor dem Seminar warnten. Sie hatten den Rabbiner aufgefordert, zurückzutreten.