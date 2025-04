USA und Iran : Dann bis nächsten Samstag

Zum ersten Mal seit 2015 haben sich Vertreter aus Washington und Teheran getroffen – im omanischen Maskat befand man sich zumindest schon mal im selben Gebäude, wenn auch nicht im selben Raum. Ein Deal soll her, der die Iraner von einer Atombombe abhält und der einen Krieg zwischen USA und Iran verhindert. Von nun an will man verhandeln.