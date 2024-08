Von Titus Arnu, Basel

Auf dem Trainingsgelände des FC Basel ist ein neuer Gegner aufgetaucht. Es sind nicht die Grasshoppers Zürich, sondern Popillia japonica, auf Deutsch: Japankäfer. Der Schädling hat sich im Rasen des St. Jakob-Areals eingenistet. Mittlerweile hat er sich von dort aus offenbar schon weiterverbreitet, bis nach Deutschland: In Fallen des Pflanzenschutzdienstes in Freiburg und im Landkreis Ludwigsburg seien einzelne männliche Tiere gefangen worden, hieß es am Freitag.